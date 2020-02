Lefevere haalt uit naar UCI: “Het wielrennen is niks minder dan een dictatuur” zaterdag 22 februari 2020 om 09:08

Patrick Lefevere heeft in zijn column in Het Nieuwsblad uitgehaald naar de UCI. De teammanager van Deceuninck-Quick-Step verwijt de internationale wielerunie dat men zich onvoldoende bezig houdt met zijn kerntaak: het reguleren van de wielersport. “Het wielrennen is niks minder dan een dictatuur”, klinkt het.

Lefevere constateert dat Velon door de UCI wordt tegengewerkt. Zo werd zijn ploeg twee weken geleden per mail ingelicht over een nieuwe regelwijziging. “Voortaan is het niet meer toegestaan om data als snelheid, hartslag of vermogen te delen via video. Je moet niet lang naar school geweest zijn om te begrijpen wat de bedoeling is: de UCI wil Velon afmaken”, aldus Lefevere.

Emergency Fund

Ook met de Hammer Series zit de UCI Velon dwars. “De bedoeling was om uit te breiden naar Colombia en Turkije, maar de UCI is actief bij die landen gaan bepleiten om zich terug te trekken.” Velon trok vervolgens naar de Europese Mededingingsautoriteit, waarna de UCI volgens Lefevere 1 miljoen euro uit het Emergency Fund nam om de verdediging te bekostigen. Het fonds is gefinancierd door ploegen en de organisatoren en heeft als doel teams of wedstrijden die financiële moeilijkheden hebben te helpen.

Dictatuur

De teambaas van Deceuninck-Quick-Step is van mening dat zijn de ploegen te weinig inspraak hebben. “We worden ver weggehouden van elke besluitvorming”, klinkt het. Zo hebben de teams slechts twee van de twaalf stemmen in het overlegorgaan Professional Cycling Council. “En dan ligt de echte besluitvorming nog bij het Management Committee, waar alle stoeltjes ingenomen worden door de UCI. Zo is het wielrennen niks minder dan een dictatuur”, aldus Lefevere.

“De UCI trekt ten strijde tegen van alles en nog wat, maar verwaarloost wat ze echt zou moeten doen: onze sport reguleren”, geeft hij aan. Lefevere constateert dat de concurrentie met andere sporten steeds lastiger wordt. “In de politiek is het ondertussen een cliché, maar bij de UCI snappen ze het nog altijd niet: een café waar gevochten wordt, dat trekt geen volk.”