Lefevere geeft inkijkje in puzzel Tourselectie

De selectie van Quick-Step Alpha Vinyl voor de Tour de France is nog niet rond, maar in zijn column voor Het Nieuwsblad geeft Patrick Lefevere alvast wel een tipje van de sluier. Zo laat hij weten dat een gebrek aan koersritme geen reden zal zijn om Julian Alaphilippe thuis te laten. “Als Alaphilippe fit raakt, gaat hij mee”, schrijft de grote baas van de Belgische ploeg.

“We werken altijd met een longlist: een elftal renners weet al van bij het eerste trainingskamp dat we naar hen kijken voor de Tour. Na Zwitserland gaan we van elf naar de definitieve acht namen”, vertelt Lefevere over het selectieproces bij Quick-Step Alpha Vinyl. “Meestal komen we tamelijk unaniem tot onze acht namen. Het is ook geen rocket science, natuurlijk. Als Julian Alaphilippe fit raakt, gaat hij mee. Daar gaan we niet geheimzinnig over doen. Hij maakt een goeie progressie op hoogtestage in de Sierra Nevada, maar met alle respect: er is een groot verschil tussen bergop trainen met Yves Lampaert of Tim Declercq en effectief meedoen in de koers.”

Sprinten met Jakobsen

Een andere sterkhouder van Quick-Step Alpha Vinyl is Fabio Jakobsen. “Dat we in de Tour gaan sprinten met Fabio Jakobsen is ook geen geheim. Al blijf ik tot vervelens toe met twee woorden spreken. Vorig jaar was Sam Bennett zogezegd ook een zekerheid, maar uiteindelijk ging Cavendish naar de Tour. Ik heb met hem gepraat in het laatste weekend van de Giro. Mark heeft daar gezegd: Ik ben prof, ik hou me klaar tot de laatste dag.”

Over de sprinttrein van Jakobsen heeft Lefevere ook al zijn ideeën. “Als je gaat met een sprinter, heb je natuurlijk ook een lead-out nodig. Tot nader order is Michael Morkov de beste ter wereld in die rol. Yves Lampaert en/of Florian Sénéchal hebben hun plaats in de trein. En omdat je als sprintersploeg de koers moet controleren, heb je ook een profiel zoals Tim Declercq of Josef Cerny nodig. Jammer genoeg is die laatste opnieuw ziek geworden in de Dauphiné.”

Tijdrit en kasseien

Hoewel Lefevere beseft dat het moeilijk gaat worden om de openingstijdrit in Kopenhagen te winnen, met bijvoorbeeld Filippo Ganna en Wout van Aert aan het vertrek, wil hij wel inzetten op de rit tegen de klok. “Als je de tijdrit opgeeft, geef je ook het klassement op en rijd je in de volgwagen op positie twintig achter het peloton. Dat wil je niet meemaken als op woensdag de kasseienrit naar Arenberg gepland staat. Voor de tijdrit rekenen we op Kasper Asgreen. Rémi Cavagna is ook een optie.”

“We gaan niet naar de Tour met een uitgesproken klassementsman – zelfs zonder zijn moeilijke voorbereiding zouden we Alaphilippe zo niet uitspelen. Maar omwille van de volgwagenpositie moeten we daar wel tussen de mensen blijven staan. Mattia Cattaneo is iemand die samen met Dries Devenyns overal inzetbaar is en tegelijk een klassement kan rijden. Vorig jaar is hij voor ons twaalfde geworden in de Tour.”