zondag 27 augustus 2023 om 13:31

Lefevere begrijpt frustratie Evenepoel, maar toont ook begrip voor Vuelta-organisatie

Er is al veel gezegd en geschreven over de ploegentijdrit in de Vuelta a España, maar hoe kijkt Patrick Lefevere eigenlijk naar de hele gang van zaken? De teammanager van Soudal Quick-Step kan zich inleven in zijn poulain Remco Evenepoel, maar toont ook begrip voor de organisatie van de Vuelta.

De ploegentijdrit in de Vuelta a España heeft veel stof doen opwaaien. Door de combinatie van het natte wegdek en de invallende duisternis moesten de renners de tijdrit in zeer tricky omstandigheden afwerken. Remco Evenepoel uitte na afloop zijn onvrede. En Lefevere? Hoe kijkt de ervaren teambaas naar de hele situatie? “We zijn dat gewoon in de wielersport, we zijn dan ook een waanzinnige sport hé”, citeert Het Nieuwsblad.

Lefevere kan zich echter ook wel verplaatsen in de organisatie. “De organisatie heeft de weersomstandigheden natuurlijk niet in de hand. We zijn hier toegekomen toen het 40 graden en veel te warm was en plots slaat het volledig om en zitten we hier met toestanden die aan een slechte film doen denken. Aan het weer kon niemand iets veranderen, maar de rit kon wel een uur eerder begonnen zijn. Als je die foto’s ziet dat ze in het donker toekomen, zegt dat genoeg.”

“Voor ons was het jammer dat de renners in het donker moesten rijden. Ze wisten soms ook niet goed of ze links of rechts moesten rijden. Of Remco nog kwaad is? Nee, dat is over in een paar minuten. Dat is even die adrenaline na de aankomst, maar ik heb hem aan de ploegbus gezien en toen was hij al terug aan het lachen.”