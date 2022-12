Leah Thomas kan door blessure voorlopig niet meer op hoogste niveau koersen

Leah Thomas vertrekt bij Trek-Segafredo. De 33-jarige Amerikaanse had nog een doorlopend contract tot eind 2023, maar heeft besloten even geen wedstrijden te rijden. Thomas kampt met hardnekkige rugklachten en wil daar rustig van revalideren. Dat meldt Trek-Segafredo op sociale media.

“We moeten helaas melden dat Leah Thomas ons team aan het einde van het jaar zal verlaten vanwege blijvende rugklachten”, schrijft Trek-Segafredo. “In februari 2022 is Leah geopereerd aan haar rug, nu heeft ze besloten om een tijdje afstand te nemen van de koers om verder te revalideren. Bedankt voor alles, Leah!”

Op haar eigen Instagram-pagina schrijft Thomas dat ze hoopt komend voorjaar weer volledig hersteld te zijn. “Het doel wordt om eind juni mijn Amerikaanse nationale tijdrittitel met succes te verdedigen. Het was een eer om met misschien wel het beste team ter wereld te koersen, ik heb veel herinneringen aan deze tijd die ik zal koesteren. Ik wil iedereen bij Trek-Segafredo hartelijk bedanken voor hun steun. Ik hou enorm van fietsen en hoop dat deze beslissing, hoewel ongelooflijk moeilijk, me uiteindelijk weer in staat stelt pijnvrij te fietsen.”

Thomas reed één jaar voor Trek-Segafredo, nadat ze afgelopen winter overkwam van Movistar. Daarvoor reed ze voor Bigla-Katusha. In 2020 werd ze derde in de door Annemiek van Vleuten gewonnen Strade Bianche, het jaar nadien was ze de beste in de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche (2.1). Het afgelopen seizoen behaalde ze, net als in 2018, een achtste plaats op het WK tijdrijden. Ondanks haar rugklachten, wist Thomas dit jaar ook nog het Amerikaans kampioenschap in die discipline te winnen.