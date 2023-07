Lead-out van Christophe Laporte loopt in de soep: “Wout en ik vonden elkaar niet”

Christophe Laporte hoopte vandaag zijn ploeggenoot Wout van Aert naar de zege te piloteren in de vierde etappe van de Tour de France, maar de Fransman kwam er in een zeer hectische slotfase niet uit. En Van Aert? Die moest uiteindelijk genoegen nemen met een negende plaats.

De laatste kilometers op het autocircuit van Nogaro waren chaotisch, zeer chaotisch. “Ik heb de valpartijen niet gezien, maar we gingen heel snel. Het was een eenvoudige dag en dus zat iedereen nog fris in de finale”, keek Laporte met Eurosport terug op de slotfase. “Het was echt heel nerveus. De weg was op zich wel goed, maar toch was het tricky. In een massasprint zijn dergelijke bochten gevaarlijk.”

De finale was erg hectisch, maar in de aanloop naar de sprint gebeurde er maar weinig. “Veel ploegen hebben een sprinter in de gelederen of iemand voor het algemeen klassement. Iedereen wist dat het vandaag op een sprint zou uitdraaien. De renners wilden dan ook geen energie verspillen.”

Laporte deed er in de finale alles aan om zijn ploeggenoot Van Aert zo goed mogelijk te piloteren, maar in de praktijk viel het toch tegen. “We wilden het proberen, maar we vonden elkaar niet. Wout begon zodoende niet in een goede positie aan de sprint.”

