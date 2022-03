Le Tour de France Femmes maakt deelnemende ploegen bekend

De ASO heeft bekendgemaakt welke ploegen er deel zullen nemen aan Le Tour de France Femmes avec Zwift. In totaal zullen er 24 ploegen aan het vertrek staan van de nieuwe Ronde van Frankrijk voor vrouwen. Onder andere Parkhotel Valkenburg, AG Insurance-NXTG en Plantur-Pura hebben een wildcard gekregen.

Naast de veertien WorldTeams, mogen de drie beste UCI Continental automatisch meedoen. Het gaat hier om Ceratizit-WNT, Valcar Travel & Service en het Nederlandse Parkhotel Valkenburg. Verder hebben zeven formaties een uitnodiging ontvangen: Arkéa Samsic, Cofidis, Le Col-Wahoo, St Michel-Auber 93, Stade Rochelais Charente-Maritime, het Nederlandse AG Insurance-NXTG en het Belgische Plantur-Pura, de ploeg van de gebroeders Roodhooft.

Le Tour de France Femmes avec Zwift begint op 24 juli in Parijs, op de dag dat de Tour de France voor mannen daar finisht. De laatste etappe, op zondag 31 juli, finisht op La Planche des Belles Filles. Het parcours bevat verder enkele vlakke ritten, twee heuveletappes en nog een bergrit door de Vogezen.

