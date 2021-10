Lawson Craddock verlaat EF Education-Nippo voor nieuw avontuur

Lawson Craddock trekt na zes seizoenen de deur achter zich dicht bij EF Education-Nippo. De 29-jarige Amerikaan laat via Instagram weten dat hij volgend jaar zal uitkomen voor een andere ploeg, maar het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt.

Craddock begon zijn profloopbaan in 2014 bij Team Giant-Shimano, maar tekende na twee seizoenen een contract bij (toen nog) Cannondale-Drapac, de ploeg van ex-renner Jonathan Vaughters. De aanvalslustige Amerikaan groeide uit tot een betrouwbare teamspeler die zelf ook geregeld zijn neus aan het venster wist te steken, al wist hij tot nu toe nog maar één profzege te boeken.

Eerder dit jaar werd Craddock Amerikaans kampioen in het tijdrijden. “Ik kan moeilijk onder woorden brengen wat de ploeg voor mij heeft betekend, maar het is nu tijd om aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière te beginnen. Het was super om deel uit te maken van een geweldige familie. Dat ik nu vertrek, is iets verdrietigs, maar ik kan ook niet wachten om straks deel uit te maken van een nieuwe omgeving”, schrijft Craddock op Instagram.

Craddock reed in zijn laatste jaar voor EF Education-Nippo onder meer de Vuelta a España. In de Spaanse ronde speelde hij een cruciale rol in de derde etappezege van zijn Deense ploegmaat Magnus Cort. Ook deed Craddock mee aan de Olympische Spelen van Tokio en de wereldkampioenschappen wielrennen in Vlaanderen.