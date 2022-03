Lawson Craddock loopt handbreuk op in E3 Saxo Bank Classic

Lawson Craddock heeft een handbreuk opgelopen tijdens de E3 Saxo Bank Classic, nog voor de koers goed en wel was begonnen. Dat bevestigde zijn ploeg Team BikeExchange-Jayco via social media.

Craddock kwam na de ploegenpresentatie, bij het verlaten van het startpodium, ongelukkig ten val. Als gevolg van de tuimeling kon de 30-jarige Amerikaanse klimmer-tijdrijder niet aan de start verschijnen voor de ruim 200 kilometer lange koers.

Uit een röntgenfoto is aan het licht gekomen dat hij een breuk in het vijfde middenhandsbeentje van zijn rechterhand. Hij zal nu naar huis terugkeren om te herstellen en te revalideren, meldt zijn ploeg in een korte mededeling.