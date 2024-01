woensdag 10 januari 2024 om 18:02

Lawrence Naesen vindt geen nieuwe ploeg, begint offroad-team met eigen sponsoren

Lawrence Naesen is in 2024 geen profwielrenner meer. De 31-jarige broer van Oliver Naesen kreeg geen nieuw contract bij Decathlon AG2R La Mondiale en heeft nu besloten om zich op het offroad-wielrennen te focussen. Met een aantal sponsoren heeft hij een eigen eenmansploeg opgericht.

Naesen zegt trots te zijn op zijn eigen TEAM LAW!, zoals hij het zelf noemt. Het komende jaar zal hij namens die eenmansploeg vooral in offroadwedstrijden gaan uitkomen, zoals gravelkoersen. Veel meer kan hij nog niet over het project vertellen. “Het is werk in uitvoering”, schrijft hij erbij.

Onder meer kledingmerk Rapha, fietsmerk Scott en bandenleverancier Lightweight ondersteunen het project van de jongste van de Naesen-broers. Ook De Kinder Hardware, Dynamic Bike Care, 226ers, Wahoo, Thule en Trainingpeaks sluiten zich aan bij TEAM LAW!.

Naesen werd in 2017 prof bij WB Veranclassic Aqua Protect, waarna hij via Lotto Soudal (2018-2019) bij AG2R La Mondiale terechtkwam. Daar reed hij vier jaar samen met zijn broer Oliver, die tot eind 2025 bijtekende bij het Franse team. Dit in tegenstelling tot Lawrence, die moest vertrekken en geen nieuwe ploeg vond.