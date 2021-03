Lawrence Naesen uit de roulatie met gebroken ribben

Slecht nieuws voor Lawrence Naesen en AG2R Citroën. De Franse WorldTour-ploeg kan de komende periode niet beschikken over de Belgische renner, nadat hij zondag in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne enkele gebroken ribben en kneuzingen heeft opgelopen. Dat meldt TV Oost.

Hoe lang de 28-jarige Naesen exact uit de roulatie is door deze blessures, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat zijn afwezigheid een tegenslag is voor kopmannen Greg Van Avermaet en Oliver Naesen (de oudere broer van Lawrence) met het drukke klassieke voorjaar voor de boeg.

Lawrence Naesen stond op de planning om dinsdag Le Samyn te rijden, de opener van het Waalse wielerseizoen, maar die koers kan hij dus in ieder geval vergeten.