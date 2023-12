vrijdag 29 december 2023 om 08:19

Lavreysen wint NK Sprint ten koste van Hoogland, twee keer goud voor Lorena Wiebes

Harrie Lavreysen heeft voor het derde jaar op rij goud gewonnen op het sprinttoernooi van het NK baanwielrennen. De wereldkampioen en olympisch kampioen was in de finale in twee heats te sterk voor zijn eeuwige rivaal Jeffrey Hoogland. Bij de vrouwen waren er donderdag twee titels voor Lorena Wiebes.

Wiebes opende de dag in Omnisport Apeldoorn ’s middags al met een Nederlandse titel op de afvalkoers. Daarin wist ze Marit Raaijmakers en Juliet Eickhof te verslaan. Aan het einde van de avond wist diezelfde Wiebes, uitgerekend mét Raaijmakers aan haar zijde, goud te winnen op het NK Koppelkoers. De twee profrensters klopten de duo’s Lisa van Belle-Babette van der Wolf en Yuli van der Molen-Nienke Veenhoven.

Kimberly Kalee (21) won op haar beurt het sprinttoernooi bij de vrouwen. Zij was in de finale de betere van Lonneke Geeraerts. Het brons was voor Caroline Groot. Op het NK Scratch bij de mannen was Yanne Dorenbos de winnaar, voor Maikel Zijlaard en Philip Heijnen. Diezelfde Heijnen won later zelf het NK Puntenkoers door Elmar Abma en Cees Bol voor te blijven.

In aanloop naar het EK

Vrijdag is de slotdag van het NK baanwielrennen 2023 in Apeldoorn, met de afvalkoers, keirin en koppelkoers bij de mannen. De vrouwen strijden om de Nederlandse titels op de scratch en de puntenkoers. Over twee weken staat in Apeldoorn het EK baanwielrennen op het programma.