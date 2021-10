Laurine van Riessen maakt rentree op WK na zware val in Tokio

Laurine van Riessen maakt komende week op het WK baanwielrennen in Roubaix haar rentree na haar zware val tijdens de Olympische Spelen. In Tokio kwam de 34-jarige renster zwaar ten val in de kwartfinale van de Keirin. Daarbij liep ze meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een longkneuzing op.

Van Riessen is voor het WK geselecteerd voor de Keirin, net als Shanne Braspennincx die in Tokio olympisch goud pakte op dit nummer. Aan Omroep West laat de Nederlandse sprintster weten dat ze alles erop had gezet om het wereldkampioenschap te halen. “Het was een ideaal doel om weer op een goed niveau te komen.” Helemaal pijnvrij is de renster nog niet. “Ik ben op mijn linkerkant gevallen, van de ribben daar heb ik nog last. Het herstel van ribben duurt gewoon lang.”

Begin augustus kwam Van Riessen zwaar ten val in de kwartfinale van het keirintoernooi tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Ze moest met een brancard worden afgevoerd van de baan en het middenterrein. In het ziekenhuis bleek dat de oud-langebaanschaatster meerdere gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen en een longkneuzing had opgelopen. Ze moest aanvankelijk in het ziekenhuis blijven, maar mocht na twee weken terug naar huis vliegen.

Als het aan Van Riessen ligt is het WK in Roubaix niet de laatste keer dat ze zich aan het publiek toont. Op de Spelen van 2024 is ze er niet meer bij, maar het WK volgend jaar in Parijs staat nog wel op haar wensenlijst. “Verder plannen doe ik nog niet. Daarna kijken we wel of ik verder ga, of stop. Die valpartij heeft wel laten zien dat in de sport sowieso niet te voorspellen is hoe je loopbaan verloopt”, aldus de Nederlandse.