Laurenz Rex de beste vluchter in Dorpenomloop Rucphen

De Dorpenomloop Rucphen 2023 is zondag gewonnen door Laurenz Rex. Na een zware koers van 178 kilometer was de Belg van de opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty als eerste aan de finish in Sint Willebrord. Hij klopte zijn medevluchters Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny Development) en Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo).

Waar in Drenthe de sneeuwval voor problemen zorgde, had men in Noord-Brabant nergens last van wat betreft winterse neerslag. Wel was het koud en regenachtig, wat de koers ook zwaar maakte. Een echte kopgroep bleef lange tijd uit, maar in het slotuur wist toch een groep weg te rijden.

Jelle Vermoote (Circus-ReUz-Technord) zat mee met een zevental en liet zijn vluchtmakkers achter. Het verschil was echter klein met de achtervolgers en het peloton. Op ruim 30 kilometer van de meet volgde, onder aanvoering van onder meer Lotto-Kern Haus en Tarteletto-Isorex, een hergroepering achter Vermoote.

Opleidingsteams maken de koers hard

De aanval van de Belgische jongeling werd niet veel later ook ongedaan gemaakt. Daarop begon een nieuwe fase waarin slag om slinger gedemarreerd werd. Vooral de opleidingsteams van Soudal Quick-Step, Lotto Dstny en Intermarché-Circus-Wanty maakten de koers hard en dwongen VolkerWessels in het defensief.

Het waren Gianluca Pollefliet (Lotto Dstny Development), Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step Devo) en Laurenz Rex (Circus-ReUz-Technord) die in volle finale ruim 40 seconden wisten weg te rijden van het peloton. De drie hardrijders vielen niet stil en gingen strijden om de overwinning.

In de sprint-à-troix was Rex de snelste, voor Pollefliet en Raccagni Noviero. Daarachter was Daan van Sintmaartensdijk de snelste; hij pakte namens VolkerWessels de vierde plaats en was de beste Nederlander in de uitslag.