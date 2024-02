woensdag 28 februari 2024 om 08:44

Laurenz Rex: “Al mijn ploegmaten voorspelden dat ik Le Samyn zou winnen”

Video Laurenz Rex was na de finish nog lang in dubio, maar uiteindelijk kwam dan toch de verlossende mededeling: de renner van Intermarché-Wanty werd na het bestuderen van de fotofinish uitgeroepen tot winnaar van Le Samyn.

Een uur nadat hij als eerste over de streep was gekomen, keek hij met WielerFlits nog eens terug op een bijzondere dag. “Of het al een beetje is ingedaald? Ja toch wel. Op het podium was het toch wel leuk. Het is mijn eerste profoverwinning uit mijn carrière. En dat ook nog voor het Waalse publiek, als Waalse ploeg. Dat is toch iets heel speciaals.”

Rex was in de weken voor Le Samyn al goed op dreef, maar had hij zelf ook rekening gehouden met winst? “Al mijn ploegmaten zeiden dat ik ging winnen. Ik geloofde er zelf niet echt in. Maar toen ik de streep zag, wist ik dat ik moest winnen. Ik heb alles uit mezelf gehaald.”

Al was het verschil op de streep nipt, zeer nipt. “Het loopt nog bijna stom af. Ik voelde Antonio Morgado (de nummer twee in de daguitslag, red.) niet aankomen van rechts. Ik zag de mannen links van me sprinten, maar hij zat rechts van me. Ik heb het echt niet gevoeld. ik dacht: shit, dat kan niet waar zijn. Maar uiteindelijk win ik met één centimeter.”

Extra speciaal

Voor Rex was het in meerdere opzichten een bijzondere overwinning. “Het is ook heel speciaal dat mijn broer (Tim, die mocht uitkomen voor de hoofdmacht van Intermarché-Wanty, red.) ook aan de start stond. Het is de tweede koers die ik samen met hem doe. Hij heeft uitstekend gewerkt en geluisterd naar mijn advies. Het is heel speciaal en ik hoop dat hij nog veel van mij gaat leren.”