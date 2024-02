woensdag 14 februari 2024 om 14:44

Laurens ten Dam wint na 3 dagen (!) bikepacking-tocht van 1.000 kilometer door Colombia

Laurens ten Dam heeft in Colombia de zwaarste race van Transcordilleras 2024 gewonnen. De oud-profwielrenner deed ruim drie dagen over de non-stop bikepacking-tocht van meer dan 1.000 kilometer door Colombia. In de categorie waarin Ten Dam deelnam moesten alle deelnemers zichzelf verzorgen en waren er, buiten enkele checkpoints, geen verplichte stops of slaappauzes.

De inmiddels 43-jarige Ten Dam ging zondag rond 07.00 uur (lokale tijd) van start in Paipa en kwam woensdag om 08.00 uur aan de finish in Santa Fe de Antioquia. In de tussentijd had hij een afstand van 1.045 kilometer afgelegd doorheen drie bergtekens van Colombia. De tocht was goed voor meer dan 20.000 hoogtemeters.

Via een live tracker, die elke 5 à 10 minuten een locatie doorgaf, konden alle deelnemers op de voet gevolgd worden. Daarop is te zien dat Ten Dam nauwelijks lange pauzes heeft genomen. Pas maandag rond 15.30 uur nam de oud-prof een pauze van een uur. Die avond stond Ten Dam ook van 19.30 uur tot 01.00 uur stil. Dinsdag nam hij vanaf 15.15 uur een pauze van ongeveer drie kwartier en ’s avonds nog van 20.30 tot 23.00 uur.

Recordtijd

De laatste negen uur reed hij, op een enkele pauze van ongeveer tien minuten na, non-stop door. De hete temperaturen in Colombia, overdag tot wel 40 graden, zorgden ervoor dat Ten Dam veel kilometers in de avonduren en de nacht doorbracht. Desondanks was de eindtijd van Ten Dam goed voor een recordtijd voor Transcordilleras. Op de tweede plaats eindigde een andere ex-profwielrenner; de Canadees Rob Britton.