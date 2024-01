zaterdag 27 januari 2024 om 19:22

Laurens ten Dam is nog niet klaar als gravelaar

Laurens ten Dam zette eind 2019 een punt achter zijn wegcarrière, maar zit de laatste jaren zeker niet stil. De inmiddels 43-jarige Nederlander is nog actief als gravelracer en zal in 2024 weer de nodige grote gravelkoersen betwisten.

Dat heeft de oud-renner van Unibet.com, Rabobank en opvolgers, Sunweb en CCC laten weten via Instagram, onder de hashtag #onemoreyear. Ten Dam zal in februari meedoen aan de Transcordilleras Colombia, gevolgd door de Woerthersee Gravel Race en de UCI World Cup Valkenburg in de maand april.

In mei staan de Traka Girona en Gravel Locos op het programma, in juni volgt dan weer de bekende en razendpopulaire Unbound-race in de Verenigde-Staten en Tour Divide. De apotheose zal plaatsvinden in de maand oktober, met eerst het WK in de Brabantse Wouden en tot slot Ranxo Gravel.

Ten Dam zal niet alleen gravelwedstrijden afwerken in 2024, maar ook vijf gravelevenementen met de Hazy IPA Tour, Vila Vlaanderen, N2 Ride inGamba, zijn eigen eendaagse gravelfestival LtD Gravel Fest en de Vila Tour.