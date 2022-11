Laurens Sweeck verovert leiding in Wereldbeker: “Ga de trui zeker verdedigen”

In de schaduw van de overwinning van Mathieu van der Poel pakte Laurens Sweeck de tweede plaats in de Wereldbeker van Hulst. Daardoor is hij nu Eli Iserbyt voorbij in het klassement om de Wereldbeker; het verschil tussen beiden is nu vier punten in het voordeel van Sweeck. “Het is mooi om die trui te pakken”, zegt de nieuwe leider.

“We zijn halverwege de Wereldbeker nu. Ik zal de leiding zeker verdedigen de komende weken en ga proberen de eindzege te pakken”, geeft hij aan. “Vorig weekend had ik de kans om de leiding te pakken, maar het zit in kleine details. Het is mooi om nu die trui te pakken en mooi om de tweede helft mee in te gaan.”

Voor Sweeck is het dragen van de leiderstrui in de Wereldbeker heel bijzonder. “Ik weet ook niet hoeveel kansen ik nog ga krijgen de komende jaren om die trui te winnen, dus ik ga er zeker voor vechten. Ik focus mij dit seizoen op twee klassementen en ben nu leider in beide. Het gaat dus best goed”, lacht hij. Ook in de Superprestige leidt Sweeck namelijk na drie van de acht crossen. “Het zou mooi zijn om ze allebei te winnen, maar eentje is al mooi genoeg.”