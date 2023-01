Laurens Sweeck superieur in Otegem: “Maar het was toch wel een inspanning”

De cross in Otegem stond vandaag in het teken van sportieve revanche. Bij de vrouwen kwam Marion Norbert-Riberolle als eerste over de streep, bij de mannen ging de zege naar Laurens Sweeck. Die laatste wist zo de teleurstelling en commotie van het voorbije BK door te spoelen.

Sweeck is erg blij met zijn overwinning in Otegem, liet hij na de finish weten aan WTV. “Ik was vanaf het begin goed mee, net als mijn ploegmaat Joran Wyseure. Die wist de koers uiteindelijk open te breken, kende zelf ook een erg goede dag en pakt hier een verdiende tweede plaats. Halfweg koers wilde ik de wedstrijd naar mijn hand zetten.”

Sweeck begon vervolgens aan een solo-onderneming. “Ik had op een bepaald moment nog wel even materiaalpech, maar ik verloor er gelukkig niet super veel tijd mee. Ze kwamen nog wel wat korter en dus moest ik me nog even inspannen om het binnen te halen. Het was toch nog wel een inspanning hoor, zeker na de cross van zondag. Ik heb het gewoon aangepakt als een nieuwe wedstrijd. Ik wilde het waarmaken voor de toeschouwers.”

“Ik hoop nog een paar mooie crossen op mijn naam te schrijven”

Sweeck, die in Otegem goed was voor zijn vijfde zege van het seizoen, heeft in deze fase geen moeite om zichzelf op te laden. “Ik hoop nu de Wereldbeker (Sweeck gaat momenteel aan de leiding in dit regelmatigheidsklassement, red.) te winnen en vervolgens een goed WK te rijden. Er komen nog zes mooie weekenden aan. Ik hoop nog een paar mooie crossen op mijn naam te schrijven.”