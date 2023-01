Laurens Sweeck past voor Gullegem ondanks kansrijke positie in Superprestige: “Rug sparen”

Laurens Sweeck zal zaterdag niet in actie komen in de Superprestige Gullegem. De Belgische crosser van Crelan-Fristads staat vierde in het klassement van de Superprestige, maar voelt zich door problemen met zijn rug genoodzaakt om de cross over te slaan. “Ik mag mijn rug niet extra belasten.”

Sweeck heeft momenteel 10 punten minder dan leider Lars van der Haar in het klassement. Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt hebben respectievelijk 3 punten en 1 punt meer dan Sweeck. “Ik pas met spijt in het hart. Ik had immers nog uitzicht op een mooi klassement in de Superprestige. Maar tezelfdertijd mag ik mijn rug niet nog extra belasten in het vooruitzicht van de cross in Zonhoven, 24 uur later. Daar heb ik een leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen”, laat Sweeck weten in een persbericht van Crelan-Fristads.”

“Na doktersconsultatie en in overleg met de ploegleiding van Crelan-Fristads en de organisatoren van de Superprestige, heb ik daarom beslist Gullegem aan mij voorbij te laten gaan.” Na de wereldbekermanche in Zonhoven richt Sweeck zich op het Belgisch kampioenschap in Lokeren. Die wedstrijd staat op zondag 15 januari op het programma.

