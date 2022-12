Laurens Sweeck: “Misschien is de kloof met Van der Poel en Van Aert verkleind”

Laurens Sweeck is een van de betere crossers dit seizoen. De Belgische renner van Crelan-Fristads won al vier keer en belandde nog noot buiten de top-4. De komst van de grote drie verandert natuurlijk veel, al relativeert Sweeck dat zelf ook. “Het zijn concurrenten als een ander.”

“Ik zal ook de komende crossen starten met het doel om te winnen”, vertelt een ambitieuze Sweeck bij Sporza. “Als die mannen meedoen, wordt de kans op winst natuurlijk wel kleiner. Maar ik zou ook niet zeggen dat ik kansloos ben. In een cross kan van alles gebeuren. De vorm van de dag is ook bepalend.”

Afgelopen zondag werd Sweeck nog tweede in de Wereldbeker Hulst op slechts vijftien seconden van winnaar Mathieu van der Poel. “Hij was toch al meteen indrukwekkend. Vrij snel reed hij ons op een halve minuut achterstand, maar daarna maakte hij wel nog wat fouten”, geeft de oud-Belgisch kampioen aan.

“Misschien is de kloof met Van der Poel en Van Aert verkleind”

Zondag zal Sweeck ook moeten strijden tegen Wout van Aert, die op voorhand eerder terughoudend is over zijn veldritseizoen. “Als Wout er niet klaar voor zou zijn, zou hij niet aan de start staan. Ik verwacht dat hij al redelijk goed voor de dag zal komen en cross voor cross zal groeien.”

Met ook Tom Pidcock aan de start krijgen we een mooie wedstrijd zondag. Sweeck kijkt uit naar de wereldbekermanche en acht zichzelf zeker niet kansloos. “Misschien is de kloof met Van der Poel en Van Aert verkleind. Ik voel me in elk geval klaar om weerstand te bieden.”