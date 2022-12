Laurens Sweeck leidt Wereldbeker na acht manches: “Eindwinst is zeker een doel”

Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) viel naast het podium in de Wereldbeker van Antwerpen, maar behield wel zijn leidende positie in het bekendste regelmatigheidsklassement. Na acht van de veertien manches heeft hij 236 punten op zak. “De eindzege is zeker een doel, ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan”, zegt Sweeck bij Sporza.

Achter Mathieu van der Poel en Wout van Aert werd Michael Vanthourenhout derde in Antwerpen. Sweeck deed in de slotrondes nog een gooi naar die derde plaats, maar strandde uiteindelijk op de vierde plaats. “Ik ben tekortgekomen. Wout had er wel zin in en ik moest van ver komen na de start. Ik had ook wat last van koude handen eerste twee ronden, maar ik kwam wel goed terug in de wedstrijd.”

“Maar Mathieu vond het niet rap genoeg gaan in de tweede ronde, hij had goede benen”, gaat Sweeck verder. “In rondes drie en vier kon ik het verschil gelijk houden en dat gaf mij vertrouwen, maar ik reed wel alleen rond. Ik miste een wiel om eens in te zitten. Michael Vanthourenhout viel niet stil, dus het lukte mij net niet om hem te pakken. Hij was wel mijn mikpunt. Maar ik denk dat dit een omloop is die niet liegt. De beste renners van vandaag staan op het podium.”

Wereldbeker

Met Van der Poel en Van Aert terug in de cross wil Sweeck zich wel blijven bewijzen. “Ik wil graag winnen. Ik doe altijd 100% mijn best. Dat is niet anders met die twee of drie erbij”, zegt de leider in de Wereldbeker. “Dat is zeker een doel. Ik heb er nog nooit zo goed voorgestaan halverwege. We hebben al heel wat wedstrijden achter de rug. Maar ik ga niet op de feiten vooruitlopen. Ik denk dat ik er goed voorsta en ga mijn voorsprong zeker proberen te verdedigen.”