Laurens Sweeck eindwinnaar Wereldbeker: “Blij dat de buit binnen is”

Laurens Sweeck heeft zich in Benidorm verzekerd van de eindwinst in de Wereldbeker van het seizoen 2022-2023. De crosser van Crelan-Fristads had aan een vierde plaats genoeg om een groot genoeg gat te slaan met de afwezige Michael Vanthourenhout. Daardoor doet de slotmanche in Besançon er niet meer toe om de eindzege.

“Ik heb gedaan wat ik moest doen vandaag”, reageert Sweeck dan ook blij voor de camera van WielerFlits. “Ik ben ook tevreden met mijn wedstrijd. Ik had even wat moeilijkere momenten, maar het was moeilijk om continu druk te houden op de benen. Dat merkten ze vooraan ook wel. Maar ik ben blij met mijn wedstrijd en dat de buit binnen is.”

Sweeck behoorde de hele wedstrijd tot de top-5, maar moest vaak afhaken bij versnellingen van Mathieu van der Poel (de latere winnaar) en Wout van Aert. “Een keer of twee kon ik terugkeren, dat was te danken aan de omloop. Cross is nooit makkelijk, maar er zijn wel lastigere parcoursen dan dit”, vertelt hij. In de slotronde werd Sweeck nog gepasseerd door Iserbyt, maar een vierde plek was alsnog genoeg voor eindwinst in de Wereldbeker.

Volgens Van der Poel was de race in Benidorm geen graadmeter richting het WK over twee weken. Sweeck ziet dat iets anders. “Ik denk dat je een beetje iets kan meten, maar de verschillen gaan daar wel iets groter zijn. Nu waren de verschillen tussen de top-5 klein, maar daar zullen de beteren sneller gaan bovenkomen. Zelf denk ik dat ik dit jaar overal goed uit de voeten kan”, kijkt hij uit naar Hoogerheide.