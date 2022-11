Laurens Sweeck doet goede zaken in Wereldbeker en Superprestige

Overzicht

Na de Superprestigecross van Niel en de wereldbekermanche in de Beekse Bergen, kunnen we een nieuwe balans opmaken van de verschillende regelmatigheidsklassementen in het veldrijden. WielerFlits bundelt in dit overzicht de standen in de drie belangrijkste crossklassementen: de Wereldbeker, Superprestige en de X2O Badkamers Trofee.

Wereldbeker

Verreden crossen

Vrouwen

09/10 – Waterloo – Fem van Empel

16/10 – Fayetteville – Fem van Empel

23/10 – Tábor – Fem van Empel

30/10 – Maasmechelen – Fem van Empel

13/11 – Beekse Bergen – Shirin van Anrooij

Mannen

09/10 – Waterloo – Eli Iserbyt

16/10 – Fayetteville – Eli Iserbyt

23/10 – Tábor – Eli Iserbyt

30/10 – Maasmechelen – Laurens Sweeck

13/11 – Beekse Bergen – Laurens Sweeck

Stand na vijf manches

Vrouwen

1. Fem van Empel – 190 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 109 punten

3. Denise Betsema – 104 punten

4. Inge van der Heijden – 93 punten

5. Puck Pieterse – 85 punten

6. Shirin van Anrooij – 84 punten

7. Annemarie Worst – 80 punten

8. Lucinda Brand – 74 punten

9. Clara Honsinger – 66 punten

10. Blanka Kata Vas – 62 punten

Mannen

1. Eli Iserbyt – 166 punten

2. Laurens Sweeck – 162 punten

3. Michael Vanthourenhout – 119 punten

4. Lars van der Haar – 115 punten

5. Niels Vandeputte – 96 punten

6. Daan Soete – 73 punten

7. Toon Vandebosch – 64 punten

8. Michael Boroš – 59 punten

9. Timon Rüegg – 55 punten

10. Jens Adams – 54 punten

Resterend programma

20/11 – Overijse

27/11 – Hulst

04/12 – Antwerpen

11/12 – Dublin

17/12 – Val di Sole

26/12 – Gavere

08/01 – Zonhoven

22/01 – Benidorm

29/01 – Besançon

In de stand om de Wereldbeker krijgt de top-drie 40, 30 en 25 punten toebedeeld. De nummer vier krijgt 22 punten. Daarna loopt het per plaats een punt terug. Renners met een gelijk puntenaantal worden gerangschikt op basis van het grootste aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen, et cetera. Als ze dan nog steeds gelijk staan, worden de punten van de meest recente wedstrijd gebruikt om tot een klassering te komen.

Superprestige

Verreden crossen

Vrouwen

29/10 – Ruddervoorde – Denise Betsema

11/11 – Niel – Ceylin del Carmen Alvarado

Mannen

29/10 – Ruddervoorde – Eli Iserbyt

11/11 – Niel – Laurens Sweeck

Stand na twee manches

Vrouwen

1. Denise Betsema – 29 punten

2. Ceylin del Carmen Alvarado – 28 punten

3. Inge van der Heijden – 27 punten

4. Aniek van Alphen – 22 punten

5. Sanne Cant – 20 punten

6. Marion Norbert-Riberolle – 20 punten

7. Perrine Clauzel – 14 punten

8. Annemarie Worst – 12 punten

9. Zoe Bäckstedt – 11 punten

10. Manon Bakker – 10 punten

Mannen

1. Laurens Sweeck – 29 punten

2. Eli Iserbyt – 27 punten

3. Lars van der Haar – 27 punten

4. Michael Vanthourenhout – 24 punten

5. Toon Vandebosch – 20 punten

6. Niels Vandeputte – 17 punten

7. Kevin Kuhn – 13 punten

8. Quinten Hermans – 12 punten

9. Witse Meeussen – 11 punten

10. Felipe Orts – 9 punten

Resterend programma

19/11 – Merksplas

03/12 – Boom

27/12 – Heusden-Zolder

28/12 – Diegem

07/01 – Gullegem

11/02 – Middelkerke

De puntentelling bij de Superprestige is rechttoe rechtaan: vijftien punten voor de winnaar en telkens één punt minder voor een positie lager, tot en met de nummer vijftien.

X2O Badkamers Trofee

Verreden crossen

Vrouwen

01/11 – Koppenbergcross – Fem van Empel

Mannen

01/11 – Koppenbergcross – Lars van der Haar

Stand na één manche

Vrouwen

1. Fem van Empel

2. Denise Betsema op 57s

3. Shirin van Anrooij op 1m24s

4. Clara Honsinger op 2m19s

5. Marie Schreiber 2m59s

6. Aniek van Alphen 3m25s

7. Isabella Holmgren 4m51s

8. Kiona Crabbé op 4m54s

9. Ava Holmgren op 4m56s

10. Ella MacLean-Howell op 4m58s

Mannen

1. Lars van der Haar

2. Eli Iserbyt z.t.

3. Michael Vanthourenhout op 21s

4. Jens Adams op 44s

5. Pim Ronhaar op 1m11s

6. Lander Loockx op 1m28s

7. Thibau Nys op 1m31s

8. Toon Vandebosch op 1m58s

9. Thomas Mein op 2m23s

10. Niels Vandeputte op 2m33s

Resterend programma

26/11 – Kortrijk

01/01 – Baal

03/01 – Herentals

05/01 – Koksijde

28/01 – Hamme

12/02 – Lille

19/02 – Brussel

Het klassement van de X²O Trofee wordt opgemaakt op basis van tijd, net zoals in een klassement in een rittenkoers. Onderweg zijn er ook bonificatieseconden te verdienen. Opgemerkt moet worden dat maximaal vijf minuten verloren kan worden. Niet starten in een cross levert ook een straf van vijf minuten op.

Komend weekend gaat de Superprestige verder met de cross in Merksplas (zaterdag) en staat in Overijse de zesde manche van de Wereldeker (zondag) op het programma.