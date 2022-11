Laurens Sweeck ambitieus: “Hoop dat ik de verse mannen ga kunnen kloppen”

Interview

Laurens Sweeck kwam als vierde over de streep in de Wereldbeker Overijse. De Belgische crosser van Crelan-Fristads vertelde na afloop aan WielerFlits dat hij op meer had gehoopt, maar dat hij wel op zijn plek is terechtgekomen. “Het is ook logisch dat Tom Pidcock meteen meedoet, hij is nog fris.”

Na Sweecks hattrick – de Belg won achtereenvolgend in Niel, Beekse Bergen en Merksplas – stond hij naar eigen zeggen niet met meer druk aan de start in Overijse. “Ik had natuurlijk graag vier op een rij gescoord, maar het zat er niet in vandaag. Ik heb vanaf het begin niet meegedaan voor de winst”, vertelde een realistisch Sweeck.

“Ik had misschien wel op meer gehoopt, maar in de opwarming had ik eigenlijk al niet zo’n goed gevoel. Het ging in het algemeen wat moeizaam vandaag”, ging de oud-Belgisch kampioen verder. “Door mijn eigen tempo te rijden kwam ik uiteindelijk wel op mijn plaats terecht, dat is goed. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde had ik maar 25 seconden achter, dat is geen groot verschil. In de finale verlies ik dan wel veel tijd, maar goed, ik onthoud het positieve.”

‘Ik hoop dat ik de verse mannen eens ga kunnen kloppen’

Het tweeluik Merksplas-Overijse stond voornamelijk in het teken van de rentree van wereldkampioen Tom Pidcock, die in de Vlaams-Brabantse wereldbekermanche meteen streed voor de zege. “Als de verse mannen (Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel, red.) terugkeren naar het veld, is het logisch dat zij kunnen meedoen voor de overwinning. Pidcock is ook niet voor niets wereldkampioen geworden.”

Sweeck beseft dat winnen nu steeds moeilijker wordt, maar blijft wel ambitieus. “Ik kijk er zeker niet tegenop, de komst van de verse mannen. Ik hoop natuurlijk vooral dat ik ze eens zal kunnen kloppen”, besloot een goedlachse Sweeck.