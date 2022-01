Laurens De Vreese nog altijd zonder contract: “Nog niet klaar voor een afscheid”

Laurens De Vreese verkeert nog altijd in onzekerheid over zijn toekomst. De 33-jarige coureur kreeg geen contractverlenging en heeft nog geen nieuwe ploeg gevonden. “Het kan niet dat mijn profcarrière er nu al op zit”, vindt De Vreese zelf.

“Ik kan alleen maar hopen dat er ergens nog een renner nodig is die zich honderd procent inzet voor een team”, liet hij weten in gesprek met Sporza. “Ik ben trots op wat ik als renner bereikt heb. Dan is het bijzonder triest niet zelf te kunnen kiezen waar, wanneer en hoe je afscheid neemt van jouw levenswerk. Op dit moment ben ik daar ook nog niet klaar voor.”

In zijn periode bij Alpecin-Fenix reed De Vreese vooral in dienst van de kopmannen. “In een knechtenrol rijd je een heel andere wedstrijd dan wanneer je een nieuwe ploeg moet zoeken. In de weinige wedstrijden die ik reed, heb ik telkens veel werk verricht op kop van het peloton, met mooie teamoverwinningen als gevolg. Ik offerde mijn kansen telkens op in dienst van de ploeg. Dan kan je zelf geen resultaten voorleggen en dat maakt er de zoektocht naar een nieuw team niet makkelijker op.”

Volgens de renner die vanaf 2015 zes seizoenen voor Astana koerste, is een pensioen nog niet aan de orde. “De koershonger is nog veel te groot. Ik hoop dat ik ergens nog een gaatje kan opvullen bij een ploeg, maar ik besef dat het een godsgeschenk zal moeten zijn”, vertelt hij.