zondag 19 november 2023 om 11:46

Laurens De Plus over sterkte van INEOS Grenadiers: “Ik zou ons nooit onderschatten”

INEOS Grenadiers was jarenlang dé dominante ploeg op rondegebied, maar de Britse formatie speelt inmiddels tweede of eigenlijk derde viool, gezien de successen van Jumbo-Visma en UAE Emirates. “Ik begrijp de commentaren, maar we hebben veel opkomende talenten”, is Laurens De Plus van mening.

De Belgische klimmer keek in een uitgebreid interview met Domestique onder meer naar de huidige waardeverhoudingen in het peloton. Zijn ploeg INEOS Grenadiers zwaaide jarenlang de scepter in het rondewerk met renners als Bradley Wiggins, Chris Froome, Egan Bernal en Geraint Thomas, maar moet inmiddels toch duidelijk zijn meerdere erkennen in UAE Emirates en met name Jumbo-Visma.

Hoe kijkt De Plus eigenlijk naar de huidige positie van INEOS Grenadiers? “Ik begrijp de commentaren natuurlijk wel, maar in de wielersport kunnen veel dingen snel veranderen. Ik zou ons nooit onderschatten. We hebben natuurlijk nog steeds G (Geraint Thomas, red.) en veel opkomende jonge talenten.”

“Het kan relatief eenvoudig zijn om als ploeg aan de top te komen, maar daar proberen te blijven is veel moeilijker”, aldus De Plus. “Het team won zijn eerste grote ronde in 2012 en nu, tien jaar later, zijn we hier. Ik zou graag over tien jaar hierop terugkomen om te zien of de teams die nu succesvol zijn, dan dezelfde zijn.”

Over wielerjaar 2024: “Ritzege in grote ronde zit altijd in mijn achterhoofd”

Verder keek De Plus alvast vooruit op het nieuwe wielerseizoen. Kan hij al iets zeggen over zijn programma voor 2024? “De ploeg vroeg of ik aan alle drie de grote rondes zou willen meedoen, maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. In mijn dromen zou ik dat graag doen, omdat het de mooiste wedstrijden op de kalender zijn.”

De 28-jarige renner denkt wel stiekem aan ritsucces in de Giro, Tour of Vuelta. “Dat idee zit altijd in mijn achterhoofd. Helaas was het door de omstandigheden niet mogelijk in de Giro. De eindzege pakken met de ploeg is altijd de prioriteit. Maar als de kans zich voordoet…”