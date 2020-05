Laurens De Plus: “Kunnen nu weer opbouwen richting onze favoriete koersen” vrijdag 8 mei 2020 om 12:14

Laurens De Plus is blij dat de UCI eerder deze week een nieuwe wielerkalender publiceerde. De renner van Jumbo-Visma vertelde tijdens een Facebook Live sessie van Shimano dat hij uitkijkt naar het moment weer te kunnen koersen, al is het maar omdat virtuele wedstrijden hem niet echt liggen.

“Het is een goed teken voor de sport en alle renners, die doelloos rondfietsten omdat ze geen doelen konden stellen. Met deze kalender kunnen we weer opbouwen richting onze favoriete koersen”, aldus De Plus.

De periode zonder wedstrijden was ook voor hem lastig. “In de UAE Tour kreeg ik last van maagproblemen, dus ik heb dit seizoen eigenlijk nog geen fatsoenlijke koers kunnen rijden”, kijkt hij terug. “Daarom vond ik het in het begin lastig. Maar nu we nieuwe doelen kunnen stellen, gaat het een stuk beter. Bovendien hebben we de afgelopen periode geluk gehad met het weer. Dat maakt het een stuk draaglijker. Mijn vrienden in andere landen hadden het slechter.”

De Tour de France blijft zijn hoofddoel. Hoewel hij het Tourparcours op papier al bekeek, heeft hij de route nog niet met eigen ogen van dichtbij gezien. “We moesten onze verkenningen nog doen. Hopelijk komen die nog. Dan kun je een goed beeld schetsen van hoe het daadwerkelijk is”, oordeelt hij.

De Plus verwacht een bijzondere editie. “Ik denk wel dat het wedstrijdverloop anders gaat zijn. Al is iedereen zo blij dat er een Tour komt, dat het niet uitmaakt dat deze anders zal verlopen.” Zijn wedstrijdprogramma is nog niet bekend. “We zullen nog moeten gaan samenzitten met de ploeg om alles te bespreken”, geeft hij aan.

Jumbo-Visma vs. Ineos

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat het in de Tour tot een duel tussen Ineos en Jumbo-Visma komt. “Het zal een harde strijd worden”, voorspelt De Plus, die nuanceert dat voorspellingen lastig zijn. “Primoz heeft weliswaar de laatste grote ronde gewonnen. Je probeert het momentum vast te houden, maar doordat we dit jaar nog niet hebben kunnen koersen is dat momentum nu wel weg.”

Jumbo-Visma is momenteel zeer actief in het eRacen. Iedere zondag houdt de ploeg een onderlinge wedstrijd. “Natuurlijk houd ik meer van buiten fietsen. Ik denk dat iedere wielrenner dat wel heeft”, bekent De Plus. “Maar het is een leuk alternatief. Voor de fans is het fantastisch om te zien en toch een beetje koers mee. Maar als het allemaal voorbij is, ga ik blij zijn dat we weer echt kunnen koersen. Mij ligt het niet honderd procent”, geeft hij toe.