Laurens De Plus: “Ik hoop dat de Tour kan doorgaan, maar de twijfel groeit” dinsdag 24 maart 2020 om 09:00

Indien de Tour de France deze zomer doorgaat, dan verwacht Laurens De Plus dat hij en zijn ploeggenoten in goede conditie aan de start zullen staan. Dat vertelt de klimmer van Jumbo-Visma aan Het Nieuwsblad. “Als we voor de Tour nog op hoogtestage kunnen, zie ik het goed komen”, aldus De Plus.

Jumbo-Visma hoopt zijn renners door middel van trainingen klaar te kunnen stomen voor La Grande Boucle. “De Tour is de enige wedstrijd waarmee onze ploeg en mijn trainer Marc Lamberts nog rekening houden”, stelt De Plus. “Ik hoop dat de Tour kan doorgaan, maar de twijfel groeit. Stel dat het coronavirus in Colombia nog wat langer zou uitdijen dan in Europa, dan kan je moeilijk tegen Egan Bernal zeggen dat hij niet mag meedoen.”

In tegenstelling tot collega’s als Oliver Naesen, Thomas De Gendt en Jasper De Buyst, zitten lange ritten van meer dan 250 kilometer er voor hem niet in. De Plus en zijn collega’s rijden maximaal twee á drie uur per dag. “Meer mag niet, om onze weerstand niet te schaden”, klinkt het. “Ondanks de korte duur zit er voldoende interval in om de training zo kwalitatief mogelijk te maken.”

Jumbo-Visma was van plan om in mei op hoogtestage te gaan naar de Sierra Nevada. Of dat doorgaat, valt nog maar te bezien. “Die stage is voorlopig niet gecanceld, maar het ziet er toch niet bijster goed uit”, aldus de Plus. “Zodra de situatie verbetert, zal de ploeg ons wel wegsturen naar een veilige plek, waar we bergop kunnen trainen in functie van de Tour.”

De Plus heeft er vertrouwen in dat hij op tijd fit zal zijn voor de Tour. “Andere renners hebben misschien wedstrijdhardheid nodig, maar klimmers en klassementsrenners kunnen zich perfect klaarstomen met enkel training”, legt hij uit. “Als we voor de Tour nog op hoogtestage kunnen, zie ik het wel goed komen.”

Desalniettemin zorgt de coronacrisis voor een onzekere situatie, ook uit wedstrijdoogpunt. “Als je in de aanloop naar de Tour enkele goeie wedstrijden hebt gereden, zorgt dat voor mentale rust. Je weet hoe je er voor staat tegenover de tegenstanders. Nu zullen we op voorhand in het duister tasten.”