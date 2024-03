maandag 4 maart 2024 om 18:54

Laurence Pithie nieuwe leider in Parijs-Nice: “Dit had ik helemaal niet verwacht”

De nieuwe leider in Parijs-Nice heet Laurence Pithie. De 21-jarige Nieuw-Zeelander kwam in Montargis als tweede over de streep en pakte zo – tot zijn eigen verrassing – genoeg bonificatieseconden om de gele leiderstrui over te nemen van Olav Kooij.

“Dit had ik helemaal niet verwacht. Het is heel mooi om de gele leiderstrui te dragen in deze mooie wedstrijd. Dat ik als tweede over de streep kom, is wel teleurstellend, maar Arvid de Kleijn was vandaag erg sterk”, keek hij na de finish met de organisatie van Parijs-Nice terug op de tweede etappe.

De beloftevolle Pithie, eerder dit jaar al winnaar van de Cadel Evans Great Ocean Road Race, gaat nu dus aan de leiding in het algemeen klassement. En dat is nog niet alles, aangezien de renner van Groupama-FDJ nu ook de rechtmatige eigenaar is van de groene (punten) én witte (jongeren) trui.

Maar wat verwacht de jongeling van de komende dagen? “We zijn hier met een sterke ploeg. Nu is het uitkijken naar wat onze kopman David Gaudu kan bewerkstelligen. Of ik mezelf verbaas? Zeker. Het is mijn eerste grote etappewedstrijd. Het zijn mooie ervaringen en ik leer veel voor de toekomst. Morgen wordt een zware etappe”, doelt de gele man op de ploegentijdrit. “Ik hoop de leiderstrui te behouden, maar dat wordt wel lastig.”