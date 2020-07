Lauren Stephens wint tweede rit Virtual Tour de France, TIBCO-SVB leidt zondag 5 juli 2020 om 15:58

De tweede etappe van de Virtual Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Lauren Stephens. De Amerikaanse renster van TIBCO-SVB trok na ruim 47 minuten koers op Zwift aan het langste eind. Ze had de beste sprint in de benen van een kopgroep van vijf, die ontstaan was na een bergachtige koers. Haar ploeg leidt in het algemeen klassement.

Een selecte groep wist op de enige, serieuze klim van de etappe bij elkaar te blijven. Vooral de laatste kilometer van de klim, met een stijgingspercentage van 13%, zorgde voor pijn in de benen, maar geen renster wist weg te rijden.

Magnaldi en Uttrup Ludwig tonen zich

Erica Magnaldi wist halverwege de klim de eerste bergpunten te pakken, voor Joscelin Lowden en Cecilie Uttrup Ludwig. Op de steile pukkel die kort daarna volgde vonden Magnaldi en Uttrup Ludwig elkaar. De twee lichtgewichten kregen in de afdaling bijval van Kristen Faulkner. Daar achter volgde een vijftal, met onder meer Pauliena Rooijakkers, op een tiental seconden.

Sprint van kleine groep

Dat gat werd drie kilometer voor de finish gedicht, waardoor zeven rensters gingen strijden voor de zege. Uttrup Ludwig probeerde het op de verrassing met een speciale power-up, maar ze wist niet weg te rijden.

Uiteindelijk eindigde het in een sprint van vijf, die gewonnen werd door Lauren Stephens van TIBCO-SVB mede dankzij het gebruik van een power-up in de slotmeters. Lowden en Magnaldi werden tweede en derde. Rooijakkers was op de zesde plaats de beste Nederlandse in de daguitslag.

TIBCO-SVB aan de leiding

Er wordt in de Virtual Tour de France niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement is een ploegenklassement. De punten van de rensters in de daguitslag worden opgeteld per ploeg. Door drie rensters in de top-10 van de daguitslag heeft TIBCO-SVB (170 punten) de algemene leiding overgenomen van Canyon-SRAM. Drops staat tweede met 111 punten, gevolgd door Canyon-SRAM met 88 punten.