Lauren Molengraaf maakt favorietenrol waar bij NK junioren

Lauren Molengraaf heeft de Nederlandse titel bij de junioren op haar naam geschreven in Zaltbommel. De Europees kampioene in diezelfde categorie reed onbedreigd naar de overwinning en kwam solo over de streep. Sara Sonnemans legde beslag op het zilver terwijl het brons voor Roxane Takken was.

Molengraaf gold vooraf al als de gedoodverfde winnaar. De achttienjarige renster is het hele seizoen al op dreef met een Europese titel en de leiding in de wereldbeker. Ze wist al snel een gat te slaan met het concurrentes en kwam uiteindelijk met een riante voorsprong over de streep.

Sonnemans kwam op maar liefst 3 minuut 40 binnen op de tweede plek terwijl Takken op 4 minuut 19 als derde over de streep bolde. Puck Langenbarg en Anna Linde van Dorp maakten de top vijf compleet.