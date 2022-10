Lauren Molengraaf beste juniore in Tábor, Fleur Moors derde

Lauren Molengraaf heeft voor een Nederlandse overwinning gezorgd bij de Wereldbeker in Tábor. De juniore was in Tsjechië de beste in de categorie voor vrouwen tot 19 jaar. In de slotronde rekende ze af met de Slowaakse Viktoria Chladonova.

Het verschil tussen de 17-jarige Molengraaf en de slechts 16-jarige Chladonova was aan de finish slechts vier seconden. De best of the rest was de Belgische Fleur Moors, die op 27 seconden achterstand als derde over de finish kwam en zo dus ook het podium op mocht. Zij hield de Canadese Ava Holmgren achter zich.

Xaydee Van Sinaey (zesde) zorgde voor een tweede Belgische in de top-10 van de uitslag. Lore De Schepper eindigde als elfde. De tweede Nederlandse in de uitslag was Puck Langenbarg op de vijftiende plaats.

Bij de junioren mannen ging de winst eerder op de ochtend naar de Fransman Léo Bisiaux, voor Václav Jezek en Viktor Vandenberghe.