Laura Verdonschot verruilt Pauwels Sauzen-Bingoal voor Vondelmolen-De Ceuster

Laura Verdonschot zal vanaf 1 januari 2022 uitkomen voor een andere ploeg. De 24-jarige veldrijdster verlaat Pauwels Sauzen-Bingoal en kiest voor een nieuw avontuur bij Vondelmolen-De Ceuster, waar Ellen Van Loy ook actief is als veldrijdster en coach.

Met Verdonschot wordt er een tweede bekende naam toegevoegd aan de selectie. De Belgische moet in de toekomst samen met Suzanne Verhoeven de kar gaan trekken bij Vondelmolen-De Ceuster. “Onder de vleugels van Ellen Van Loy worden de crossdames met potentieel naar een hoger niveau getild. Dat geldt nu ook zo voor Laura. Na een seizoen wat minder in de kijker gereden te hebben, is zij er klaar voor om terug podiumplekken te verzamelen”, zo meldt de ploeg in een perscommuniqué.

“De Lommelse spring-in-‘t-veld heeft het potentieel en vooral de strijdlust. Het wordt een win-win situatie voor zowel het team als de renster zelf. En laat dat een belangrijke missie zijn van Vondelmolen-De Ceuster Cycling Team. De talentvolle beloften krijgen hiermee tenslotte weer een extra boegbeeld om zich aan te meten en te groeien in hun traject.”

Verdonschot werd jarenlang gezien als de opvolgster van Sanne Cant als leading lady van het Belgische vrouwenveldrijden, maar heeft een moeilijke periode achter de rug en lijkt nu wat stil te staan in haar ontwikkeling. De veldrijdster probeert dit seizoen weer aan te knopen met goede resultaten en was al goed voor meerdere korte ereplaatsen in enkele C2- en C1-veldritten in onder meer Spanje en Tsjechië.