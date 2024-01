zaterdag 13 januari 2024 om 16:57

Laura Verdonschot teleurgesteld na BK: “Als ik volgend jaar win, zal men zeggen: Cant was er niet bij”

Laura Verdonschot maakte het Sanne Cant heel moeilijk op het BK veldrijden, maar uiteindelijk moest ze toch genoegen nemen met de tweede plaats. “De teleurstelling overheerst”, zei de renster van De Ceuster-Bonache in het flashinterview na afloop.

“Tijdens de koers was wel al duidelijk dat Sanne de betere was. Ik had niet het gevoel dat ik de benen had van de voorbije weken. Maar het was ook geen gemakkelijk rondje, misschien lag het daar aan.”

Toch begon Verdonschot aan de slotronde samen met Cant, al was daar wel een val van laatstgenoemde voor nodig. “Daarna had ik wel het gevoel dat ik terug in de koers kwam en dat ik zeker niet onder hoefde te doen voor haar. Ze zette me wel onder druk, maar ik kwam telkens terug. In het begin reed ik op Grifo, maar toen ben ik overgeschakeld op Rhino. Dat ging wel iets beter, maar ik weet dat het gevaarlijk wordt als ik met Sanne naar de aankomst rijd. Het wordt bijna een frustratie. Maar ja, verloren is verloren.”

“Kon er vandaag niet vanaf geraken”

Cant maakte telkens het verschil op een klein heuveltje. De uiteindelijke winnares wist daar telkens boven te rijden, Verdonschot niet. Had dat te maken met de bandenkeuzes? “De laatste twee rondes reed ik op Rhino en raakte ik alsnog niet boven”, aldus Verdonschot. “Ik denk dat het gewoon de techniek en power van Sanne is. Ik maakte het wel steeds goed, wat betekent dat ik op de andere stukken zeker niet de minder was. Maar je kunt niet blijven terugkomen.”

“Ik wist vooraf dat ik niet met Sanne naar de aankomst moest gaan, want ik wist dat ik dan geklopt zou zijn. Ik kon er vandaag niet vanaf geraken. Toen ik wist dat we naar de aankomst gingen, moest ik al bijna beginnen te bidden om nog te kunnen winnen. Dat was niet het geval.”

Verdonschot begon die sprint in tweede positie. “Ik vond het wel nog heel lang, dus als je echt sneller bent, had je er misschien nog langs kunnen gaan. Ze was op de aankomst gewoon beter. Ik ben explosiever, maar zij is sneller. Zij houdt het langer vol. Ik ben al een paar keer geklopt door Sanne en ik denk dat ze vandaag gewoon de betere was.”

Het was voor de vijftiende keer op rij dat Cant de Belgische titel pakte. Een gigantisch aantal. “Klopt. Er wordt vaak met Sanne gelachen, maar iedereen mag weleens naar haar palmares kijken. Het is voor mij frustrerend: ik had gehoopt die titel al eens te pakken, zeker dit jaar. Maar ik moet zeggen dat Sanne veel sneller reed dan de voorbije wedstrijden. Zelf was ik misschien net iets minder.”

Laatste deelname Cant

Voor Cant was het waarschijnlijk haar laatste deelname aan het BK. “Ze zei tegen me dat ik volgend jaar zou kunnen winnen, maar daar ben ik ook vet mee”, aldus Verdonschot. “Als ik dan kampioen word, zag men zeggen: Sanne is er niet bij. Het was fijner geweest als ik eens had kunnen winnen met Sanne erbij. Maar het is een troost dat ze drie keer wereldkampioen is geweest en een heel groot palmares heeft. Maar het is natuurlijk jammer.”