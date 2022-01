Laura Verdonschot pakt brons op BK: “Als er zand ligt, mogen ze mij nooit afschrijven”

Laura Verdonschot reed achter Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle naar de bronzen medaille op het Belgisch kampioenschap veldrijden in Middelkerke. De veldrijdster die onlangs het tricotje van Pauwels Sauzen-Bingoal verruilde voor dat van Vondelmolen-De Ceuster, heeft een moeilijke periode achter de rug, maar kon aan de Vlaamse kust aanknopen met een podiumplaats.

“Ik had vooraf gezegd dat ik wel het podium ambieerde, en dat ik wist dat het ook heel realistisch was als ik ernaast zou vallen”, vertelde Verdonschot na afloop. “Ik heb heel anoniem rondgereden dit seizoen en zag dat mijn naam nergens gevallen was. Ik weet echter dat als er zand ligt in een omloop, dat ze mij nooit mogen afschrijven. Vandaag vond ik een heel mooie omloop. Ik voelde wel elke week dat er beterschap in zat. Ik besefte dat ik niet mee zou kunnen doen voor de titel, want ik wist dat Sanne erbovenuit zou steken. Maar de rest lag open en het is een derde plaats geworden. Ik ben er heel blij mee.”

De 25-jarige renster had lovende woorden voor Cant, die in Middelkerke haar dertiende Belgische titel in het veldrijden opstreek. “Sanne heeft heel veel betekend voor het veldrijden. Ze moet soms veel kritiek verdragen, maar ik als we haar palmares opendoen kan ze heel veel voorleggen. Het is voor ons ook geen schande dat Sanne al haar dertiende titel pakt. Sanne rijdt dit jaar heel goed en staat er altijd met de kampioenschappen, dus voor ons is dat heel moeilijk. Ze kreeg vandaag ook nog eens een omloop die haar heel goed ligt. Ze is gewoon een heel groot icoon in de cross”, aldus de voormalige Belgisch U23-kampioene.

WK in Fayetteville

Het is nog ongewis of Verdonschot over drie weken mee afreist naar de Verenigde Staten voor het wereldkampioenschap in Fayetteville. Knopen daarover worden de komende dagen doorgehakt en gecommuniceerd. “Ik heb nog niet echt de norm gereden en heb heel anoniem rondgereden. Ik zou niet weten of de bondscoach Sven Vanthourenhout mij in de selectie heeft opgenomen. Voor mij is het afwachten of ik mee mag naar het WK. En als het niet zo is, begrijp ik dat ook. Natuurlijk is het altijd fijn om een WK te verdedigen, maar dat valt af te wachten.”