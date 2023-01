Laura Verdonschot moet BK laten schieten door virale infectie

Laura Verdonschot zal niet in actie komen op het BK veldrijden dat vanmiddag gereden wordt. De 26-jarige renster van De Ceuster Bonache heeft teveel last van de gevolgen van een virale infectie. In overleg met de medische staf en haar ploeg is daarom besloten om niet van start te gaan.

De ploeg laat weten dat Verdonschot teleurgesteld is om het BK niet te kunnen rijden. “Terecht werd ze de voorbije dagen, naast favorieten Sanne Cant en Marion Norbert-Riberolle genoemd als kanshebber op de titel. Ze had ook al een tijdje haar zinnen gezet op het BK en trainde er gestaag naartoe, waardoor dit voor haar een zwaar verdict is.”

Verdonschot liet de afgelopen weken een stijgend vormpeil zien. Zo was ze onder meer de beste Belgische in de Wereldbeker van Zonhoven. De Belgische renster zal de komende dagen rust nemen en zich daarna focussen op de rest van het seizoen. “Vanuit haar zetel volgt ze morgen de wedstrijd en is ze eerste supporter van haar collega-rensters van het team”, aldus de ploeg.

Vorig jaar eindigde Verdonschot nog als derde bij het BK achter Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle. In 2020 was ze ook al dicht bij de Belgische titel. Toen werd ze tweede achter Cant.