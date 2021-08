Lasse Norman Hansen kiest voor avontuur bij Uno-X

Lasse Norman Hansen verlaat Qhubeka NextHash al na een seizoen. De Deense hardrijder heeft namelijk een tweejarig contract getekend bij het ambitieuze Uno-X. De 29-jarige Hansen ligt daardoor tot eind 2023 vast bij de Noorse formatie.

“Een echte olympische kampioen uit Denemarken, en hij is klaar om naar huis te komen en de strijden voor nieuwe overwinningen”, schrijft Uno-X bij de aankondiging van de transfer. De olympische titel waar de ploeg naar verwijst behaalde Hansen enkele weken geleden: samen met Michael Mørkøv won hij in Tokio goud op de koppelkoers. In 2012 werd hij ook al eens olympisch kampioen op het omnium.

In 2014 maakte Lasse Norman Hansen zijn profdebuut voor Garmin-Sharp. Daarna reed de hardrijder ook nog voor Stölting Service Group (2016), Aqua Blue Sport (2017, 2018), Corendon-Circus, Alpecin-Fenix (2019, 2020) en nu dus voor Qhubeka NextHash. Zijn laatste zege op de weg dateert uit 2019, toen hij een rit won in de PostNord Danmark Rundt.

