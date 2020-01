Lars van der Haar: “Zilver was het hoogst haalbare vandaag” zondag 12 januari 2020 om 16:59

Lars van der Haar pakte vanmiddag tijdens het NK Veldrijden in Rucphen zilver en was daarmee ‘the best of the rest’. “Ik heb mij wel vermaakt”, vertelt hij na afloop voor de camera van WielerFlits. “Op zich ben ik wel tevreden met mijn tweede plaats. Het was het hoogst haalbare vandaag”, oordeelt hij.

Na een klein foutje moest hij Van der Poel laten gaan. “Na die val wist ik dat het heel moeilijk zou worden. Mathieu stond vanaf dan niet meer onder druk en dan weet je dat hij geen fouten meer gaat maken. Vanaf dan reed ik voor de tweede plaats”, kijkt hij terug.

Richting het WK rijdt hij nog de wereldbekerwedstrijden in Nommay en Hoogerheide. Hij hoopt dat in Dübendorf de weergoden hem gunstig gezind zijn. “Het gaat helemaal afhangen van de weersomstandigheden. Als het daar één grote blubberzooi is, wordt het voor mij een moeilijke dag. Mocht het mee zitten, hoop ik op een dichte podiumplek of top vijf eruit te halen.”