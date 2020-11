Lars van der Haar zesde ondanks topstart: “Kon niet harder rijden”

Lars van der Haar kende in de Superprestige van Merksplas een ijzersterke start. Al in de eerste ronde kwam de crosser van Telenet-Baloise alleen te rijden, maar hij wist geen stand te houden. Van der Haar werd uiteindelijk zesde. “Zij konden naar mij toe rijden en ik had vooraan niet het tempo om harder te rijden”, blikt hij terug.

“Ik was goed gestart, terwijl ik de laatste weken een paar misstarts had. Daarom was ik vandaag erop gebrand om goed te starten”, zegt de veldrijder uit Woudenberg. “Ik heb het geprobeerd, maar we kwamen een sterke Sweeck tegen.”

De Belgisch kampioen reed het gat naar Van der Haar dicht, waarna een spannende finale volgde met zes kanshebbers. Pauwels Sauzen-Bingoal was oververtegenwoordigd en trok ook aan het langste eind. “Ook Eli was sterk, die rijdt er altijd als een kip zonder kop tussen. Het is altijd opletten dat hij je niet de hekken inrijdt, dus dat was soms wel wat tumultueus. Maar uiteindelijk doen ze het heel goed en komen we ook een sterke Vanthourenhout tegen”, vertelt Van der Haar.

“Het is moeilijk om hier alleen te rijden”, benadrukt hij. “Je kan echt naar iemand toe rijden en je had in het wiel wel een enorm voordeel. Als het hier droog is, dan krijg je nog meer een criterium.”