woensdag 1 november 2023 om 15:30

Lars van der Haar zat hele cross met overschot: “Het was wachten en de tweede plek pakken”

Geen tweede zege op rij voor Lars van der Haar in de Koppenbergcross. De Nederlands kampioen werd tweede, achter zijn ploeggenoot Thibau Nys. “Hoe zwaar het was? Dat viel eigenlijk wel mee… Nee, het was echt heel zwaar”, grapte hij in het flashinterview na afloop.

“Maar ik heb wel de hele wedstrijd met wat overschot kunnen fietsen omdat Thibau weg was. Het was uiteindelijk gewoon wachten en de tweede plek pakken”, aldus Van der Haar, die op de laatste keer Koppenberg de sprint won van Eli Iserbyt. “Ik wist eigenlijk de hele wedstrijd al wel dat ik tweede zou worden. Ik voelde dat ik beter was dan Michael (Vanthourenhout, red.) en Eli, maar ik kon niet wegrijden omdat Thibau ervoor zat. Uiteindelijk houdt Thibau het gewoon kneiterknap vol, dus dan moet ik gewoon wachten op het laatste klimmetje.”

Wat was het zwaarste punt van het parcours? “Het hele rondje eigenlijk. Ook dat je op de Koppenberg niet uit het zadel kon. Je moest heel erg naar achteren leunen en blijven zitten. Het was moeilijk om je kracht kwijt te krijgen. Maar het was niet de zwaarste wedstrijd uit mijn carrière.”

De tweede plaats geeft Van der Haar vertrouwen voor het EK van aankomend weekend. “Ik was veel beter dan ik verwacht, ik hoefde niet all-in te gaan vandaag. Ik kon gewoon Michael en Eli volgen. Ik ben heel blij met de vorm.”