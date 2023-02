Lars van der Haar vierde op WK: “Trots dat ik voor derde plek kon rijden”

Lars van der Haar streed lange tijd voor de bronzen medaille op het WK veldrijden in Hoogerheide, maar het werd een vierde plaats voor de kleine Nederlander. In de slotronde moest hij zijn meerdere erkennen in Eli Iserbyt. “Ik denk dat ik de derde plek fysiek wel verdien, maar technisch niet”, oordeelt Van der Haar voor de camera van WielerFlits.

In de slotfase van de laatste ronde ging het mis voor Van der Haar, die wist dat het moeilijk ging worden. “Eli sprong goed over de balken”, aldus de Woudenberger, die zelf over de balkjes liep. “Ik liet hem op kop en maak daar een tactische fout. Ik dacht dat ik hem nog wel voorbij kon voor de balken, maar dat lukte net niet.”

Maar ontevreden is Van der Haar niet. “Ik ben trots dat ik voor de derde plek kon rijden, dat had ik niet verwacht”, zegt hij. De kopstart van het WK was overigens ook voor Van der Haar. “Dat was misschien niet zo slim van mij. Ik kon een keer goed doortreken en zo heb ik nog iets gedaan voor Mathieu, maar het kostte mij wel een of twee rondes voordat ik er doorheen kwam.”