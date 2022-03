Lars van der Haar verlengt contract bij Baloise Trek Lions

Lars van der Haar heeft zijn contract verlengd bij Baloise Trek Lions. De 30-jarige renner, de huidige Nederlandse en Europese kampioen in het veld, ligt nu tot eind 2024 onder contract bij de veldritformatie van Sven Nys.

Van der Haar ziet geen redenen om andere oorden op te zoeken. “Ik voel me goed in de ploeg en zie geen enkele reden om te veranderen. Ik had eind vorig seizoen al aangegeven aan mijn manager dat ik graag wilde blijven bij Baloise Trek Lions. Ook de ploeg liet uitschijnen dat ze mij graag wilden houden. De besprekingen waren snel beklonken. We wilden allebei met elkaar verder, dus was er snel tijd om te ouwehoeren.”

Van der Haar heeft er net een uitstekend veldritseizoen opzitten. “Met mijn Europese en Nederlandse titel, een zilveren medaille op het WK en overwinningen in Tábor en Gavere heb ik een van mijn mooiste jaren in de elitecategorie achter de rug. Ik haal voldoening uit het feit dat ik deze prestaties lever tegen alweer een nieuwe generatie. Ik probeer ook de komende seizoenen dit niveau vast te houden en telkens weer nieuwe doelen te stellen.”

Ervaren rot

“Sinds het afscheid van Jim Aernouts ben ik de oudste renner in de ploeg. Ik vind het leuk om jonge renners als Thibau Nys en Pim Ronhaar bij te staan met advies. Uit mijn eigen verleden leerde ik dat die tips erg waardevol kunnen zijn om uit leren. Dat doe ik trouwens ook bij Lucinda Brand en Shirin van Anrooij, na mijn parcoursverkenning vlak voor hun wedstrijd. Bij Shirin merk je bijvoorbeeld dat ze die tips oppikt, dat vind ik fijn.”

Over zijn knieperikelen zegt Van der Haar het volgende: “Mijn knieoperatie een maand geleden verliep goed. Dinsdag ging ik op controle en schreven ze me toch een week extra rust voor. Gisteren trainde ik in de fitness bijvoorbeeld mijn linkerbeen – om het verschil in spiermassa bij te werken – en dat zorgde vandaag voor een lichte reactie. Hopelijk blijft de trainingsachterstand beperkt tot een week. Het was in elk geval een goede beslissing om net voor Oostmalle onder het mes te gaan, anders zou de achterstand in de lente snel opgelopen zijn.”