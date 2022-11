Lars van der Haar teleurgesteld na tweede plaats: “Maar ben op waarde geklopt”

Video

Lars van der Haar moest vandaag genoegen nemen met de tweede plaats op het EK veldrijden in Namen. De titelverdediger was na afloop teleurgesteld, maar kon wel leven met zijn zilveren plak. “Ik kwam hier om te winnen, maar ik ben op waarde geklopt”, zei hij tegen WielerFlits.

Van der Haar begon uitstekend aan de cross en kwam na een ronde gelijk als eerste door. “Ik zat goed mee naar die kasseienklim toe”, zegt hij over de eerste meters. “Eli blufte naar boven. Ik dacht: als ik er nu bij kom, bluf ik er gewoon gelijk over. Dat pakte goed uit. Ik had de wedstrijd goed onder controle voor mijn gevoel, maar ik wisselde naar een lagere bandendruk en opeens, pats stond ik lek. Toen keerde de wedstrijd om in het voordeel van Michael.”

Als hij geen lekke band had gehad, had de wedstrijd anders verlopen, denkt Van der Haar. “Maar aan de andere kant weet je het nooit. Op dat moment stond ik niet onder druk, dan maak je ook minder fouten. Toen Michael terugkwam en zo goed bergaf reed, stond ik gewoon onder druk. Dan is een foutje snel gemaakt. Helaas maakte ik twee kleine en één hele grote, toen ik op die paal reed. Daar had ik wel serieus last van.”

Wat gebeurde precies er bij die val? “Ik schoof gewoon weg met mijn voorwiel, maar ik schoof helaas net tegen een paal aan met mijn hand. Mijn shifter zat ook nog vast in het lint. Voordat je dan een keer weg bent… Ik kon toen ook een ronde slecht remmen met mijn rechterhand, ik heb nu ook wel goed pijn.”

“Op waarde geklopt”

Het verschil bleef daarna stabiel, rond de twintig seconden. “Maar dat was wel teveel, als Michael geen fouten maakte. Ik kon bergop misschien een of twee seconden pakken, ik bleef druk zetten, maar hij maakte geen fouten. Natuurlijk ben ik teleurgesteld. Ik kwam hier om te winnen, maar ik ben op waarde geklopt. Ik heb wel een beetje pech gehad, maar uiteindelijk heb ik er vrede mee.”