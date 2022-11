Lars van der Haar opnieuw tweede: “Het is zuur, maar we hebben een mooie strijd geleverd”

Lars van der Haar heeft in de X2O Trofee Kortrijk een nieuwe tweede plaats aan zijn grote verzameling toegevoegd. Nadat hij de Koppenbergcross won, was hij al vijf keer runner-up. “Ik sta hier weer als tweede, weer achter iemand anders die eerste is”, zei de Nederlander enigszins ontgoocheld in het flashinterview na afloop.

“Het is wel zuur. Maar ja, we moeten de goede vorm meenemen en we hebben een mooie strijd geleverd”, aldus Van der Haar, die Eli Iserbyt klopte in de sprint om de tweede plek. Tom Pidcock was enkele seconden eerder als winnaar over de streep gekomen. “Hij is niet van ons weggereden, dus ik denk dat we een heel mooie wedstrijd hebben gereden. En morgen is er een nieuwe kans”, doelde de renner van Baloise Trek Lions op de Wereldbeker Hulst.

Van der Haar hield Pidcock lange tijd in het vizier, maar wist de wereldkampioen niet meer in te rekenen. “Ik deed er alles aan om nog bij Pidcock te komen, maar die laatste zeven seconden kreeg ik gewoon echt niet dicht. Toen kwam Eli op een gegeven moment nog terug, wat wel heel sterk van hem was. Toen ben ik in de laatste ronde nog gewisseld naar twee keer rhino’s voor de sprint. Ik had niet verwacht dat hij nog zo’n versnelling had nadat ik wisselde, dus ik moest wel serieus aanpoten om nog terug te komen.”

“Eigenlijk had ik een ronde eerder moeten wisselen, het was een gok, maar ik had niet verwacht dat hij nog zo’n snel recht stuk zou rijden. Dat was knap, maar gelukkig kon ik nog terugkeren. Door de dubbele rhino’s die ik had, kon ik net wat harder de bochten uitkomen, waardoor de aanzet net wat sneller was. En in de sprint had ik een hardere achterband, waardoor de snelheid net wat hoger ligt. Daar hoopte ik al op.”