Van der Haar over duel met Iserbyt: “Heb een beetje het klootzakje gespeeld”

Lars van der Haar moest de zege in de Superprestige Boom aan Tom Pidcock laten. Wel klopte hij Eli Iserbyt in de strijd om de tweede plaats en dat deed hij naar eigen zeggen op sluwe wijze. “Ik heb vandaag een beetje het klootzakje gespeeld”, aldus Van der Haar in het flashinterview na afloop.

“Ik heb niet overgenomen van Eli en Michael (Vanthourenhout, red.), die duidelijk aan het rijden waren voor het klassement”, legt de Nederlands kampioen uit. “Ik werd eraf gereden door Pidcock, dus de overwinning zat er niet direct in. Daarom heb ik mijn krachten wat gespaard en gewacht tot die laatste ronde.”

Van der Haar begon als eerste achtervolger van Pidcock aan die slotronde, met een kleine voorsprong op Iserbyt. “Ik maakte nog een foutje waardoor Eli in de laatste ronde terugkeerde, dat was stom. Maar hij kwam op een gegeven moment niet meer in zijn pedaal, dat was dan weer een gelukje. Ik had hetzelfde probleem, maar ik bleef gewoon doortrappen. Ik dacht: als ik er voorbij ben, dan moet hij eerst mij weer voorbij.”

Val Van der Poel

Pidcock reed in het begin van de koers al weg, samen met Mathieu van der Poel. Die laatste schoof in het begin van de tweede ronde echter onderuit, waardoor ook Pidcock ten val kwam. “Ik schrok wel een beetje van de snelheid waarmee ze bij de start vertrokken, maar je zag daarna dat Mathieu ook wel een beetje moeite had met het tempo. Ik had nog wel in mijn hoofd om er terug naartoe te rijden, maar toen lag hij (Van der Poel, red.) daar opeens op de grond. Ik hoop dat hij oké is.”

Zondag rijdt Van der Haar ook de Wereldbeker Antwerpen. Of hij daar opnieuw een ‘klootzakje’ spelen, vroeg interviewer Renaat Schotte hem. “Morgen heb je daar minder aan”, lachte de renner van Baloise Trek Lions. “In het zand zit je liever niet in het wiel.”