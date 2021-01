Lars van der Haar: “Het ultieme doel is weer op het WK-podium te staan”

Lars van der Haar veroverde in het verleden al één zilveren en twee bronzen WK-medailles bij de elite en de Nederlander hoopt ook komende zondag in Oostende weer naar eremetaal te rijden. “Het ultieme doel is weer op het WK-podium te staan”, zo vertelt hij in gesprek met Cyclingonline.

Van der Haar hoopt na een regelmatig seizoen op een laatste uitschieter. “Ik voel me het hele seizoen gewoon goed, omdat ik kan laten zien wat ik kan. Zelfs op parcoursen waarin ik het wat moeilijker had, heb ik wel een regelmatige reeks neergezet en constant een goede uitslag gereden: top 5 of net daaronder. Ik ben er zelf tevreden mee. Het zou mooi zijn als ik het seizoen zo kan afsluiten.”

Van der Haar gaat uit van een zware cross, zondag in Oostende. “Ik denk dat het een halve conditiecross zal worden. Ik heb de beelden van het BK in Oostende nog eens gezien. Ze noemen het een zandcross, maar ik denk niet dat het in het zand gaat gebeuren. De steile brug gaat het zwaarste stuk van het parcours zijn, want dan heb je net het zand gehad.”

Conditiecross

“De meeste toppers kunnen door het zand rijden”, aldus Van der Haar. “Je kunt wel de cross verliezen in het zand. Het is zwaar, maar daar gaat iedereen goed doorkomen. Het gaat een conditiecross worden, waardoor je bij dezelfde namen uitkomt. In de eerste helft kan het zijn dat er wat veranderingen zijn als iemand extreem goed door het zand rijdt, maar het valt uiteindelijk toch in zijn plooi.”

Van der Haar mikt als kampioenschapsrenner pur sang op een medaille. “Met deze vorm durf ik in te zetten op het overgebleven podiumplekje, dat moet je ook wel willen denk ik. En anders hoop ik daar in elk geval heel dichtbij te zijn. Maar ik moet ook realistisch zijn. Als ik wel te veel moet lopen door het zand, zal ik het sneller in een top 5-plek moeten zoeken.”