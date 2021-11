Lars van der Haar derde op Koppenberg: “Blij met een mooie cross”

Lars van der Haar mocht zich na de Koppenbergcross melden op het podium. De Nederlander van Baloise Trek Lions was achter winnaar Eli Iserbyt en diens uitdager Toon Aerts de best of the rest. “Vanaf de eerste ronde voelde ik mij goed, alleen reden er een paar harder”, is hij realistisch.

“Ik ben heel tevreden”, gaat Van der Haar verder. “Mijn benen waren goed en het is jammer dat ze zo ver weglopen. Toch ben ik blij dat ik een mooie cross heb gereden.” Uiteindelijk wist de Woudenberger de schade ten opzichte van Iserbyt beperkt te houden tot 1.18 minuut.

“Gisteren (in Overijse, red.) voelde ik mij goed, maar door mijn geklungel kon ik nooit meedoen. Vandaag had ik niet verwacht mee te doen, maar toch voelde ik mij goed”, aldus Van der Haar.

Het EK is voor Van der Haar een groot doel. Hij ziet kansen. “Volgende week gaat beter rijdbaar zijn, dat geeft veel vertrouwen. Als ik tijdens de klimmen zou kunnen staan, dan kan ik mijn explosiviteit uitspelen. Maar Eli was ook zittend heel goed vandaag. Het zal heel moeilijk worden, maar ook heel mooi”, kijkt hij blij uit naar de titelstrijd op de VAM-berg.