Lars van der Haar: “Altijd al gehoopt op eens een Gavere op Grifo’s”

Lars van der Haar maakte vandaag indruk in de Superprestige Gavere. De Nederlander won met de wedstrijd met groot verschil, nadat hij halverwege de koers was weggereden. “Ik voelde me eigenlijk vanaf ronde één goed”, vertelt hij in het flash-interview na afloop.

“Die jongens zaten allemaal naar elkaar te kijken, dus ik hoopte dat ze al moeite hadden”, vervolgt hij. “Daarom dacht ik: ik ga gewoon rijden, desnoods voor Toon (Aerts, red.). En uiteindelijk gaf Toon mij de motivatie om ervoor te gaan in de koers.”

Het was een lastig parcours in Gavere, dat deed denken aan dat op de VAM-Berg, waar Van der Haar Europees kampioen werd. “Ik heb altijd gehoopt om eens een Gavere te rijden op Grifo’s. Ik hoefde niet van fiets te wisselen, dan zijn de inspanningen goed voor mij”, vertelt Van der Haar over de omstandigheden.

Het is Van der Haar zijn eerste overwinning in de Superprestige, wat hem zeer tevreden stemde. “En dan ook nog eens Gavere, zo’n klassieker. Ik ben er erg blij mee”, aldus de Europees kampioen, die na het seizoen een knieoperatie ondergaat. Vandaag had hij echter geen pijn: “Dat is alleen met lange duurtrainingen.”