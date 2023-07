Lars van den Berg over gekkenhuis rond Thibaut Pinot: “Belachelijk veel mensen, kippenvel”

Thibaut Pinot won niet, maar stal wel de show in de voorlaatste etappe van de Tour de France. De in de Vogezen woonachtige publiekslieveling begon op de Petit Ballon aan een solo en werd omhoog geschreeuwd door een dolle menigte. Lars van den Berg, ploeggenoot van Pinot bij Groupama-FDJ, vertelde na afloop aan WielerFlits over het gekkenhuis.

“We kregen gisteravond al heel veel video’s door”, vertelt Van den Berg. “Er zijn gewoon mensen die daar hebben geslapen vannacht, om maar de beste plek te hebben. Het stond rijendik, het was echt ongekend. Vanochtend ook al, bij de bus. Het was niet normaal hoeveel mensen er vandaag voor hem naar de Tour zijn gekomen.”

“Ik denk dat hij er wel om moet lachen, maar het levert ook wel wat druk op natuurlijk. Ik denk dat hij vandaag heeft laten zien dat hij er het beste van wilde maken. Helaas heeft hij niet gewonnen.”

Lees ook: Tour 2023: Kippenvel! Fans schreeuwen solerende Pinot omhoog op Petit Ballon

Toen Van den Berg zelf langs kwam, stonden de fans van Pinot er ook nog. “Je zag dat er belachelijk veel mensen waren. Je rijdt voor dezelfde ploeg, dus ze moedigen mij en Oliver (Le Gac, red.) ook aan. Dat was wel een kippenvelmoment.”

‘Hartstikke tevreden’

Debutant Van den Berg, die zeventigste staat in het algemeen klassement, kijkt ondertussen met een goed gevoel terug op zijn eigen Tour. “Ik ben elke dag goed doorgekomen en heb altijd goed mijn werk kunnen doen. Op vandaag na eigenlijk, ik had niet mijn beste dag. Maar als je naar het algemene plaatje kijkt, ben ik gewoon hartstikke tevreden.”

Lees ook: Eenkhoorn, Eekhoff en Van den Berg: in 10 jaar van jeugdtrip naar Tour de France