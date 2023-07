Eenkhoorn, Eekhoff en Van den Berg: in 10 jaar van jeugdtrip naar Tour de France

Video

Anno 2023 zijn Pascal Eenkhoorn, Nils Eekhoff en Lars van den Berg volwaardige profwielrenners en alle drie actief in de Tour de France. Maar tien jaar geleden moesten zij daar nog niet aan denken. In de zomer van 2013 waren Eenkhoorn, Eekhoff en Van den Berg onderdeel van een gelegenheidsselectie die een rittenkoers in Oostenrijk reed. Eenkhoorn won. WielerFlits brengt ze in de Tour samen voor een terugblik.

“We waren met zes man en we staan hier nu met drie, dus er zijn er drie afgevallen helaas”, lacht Eenkhoorn als we een video laten zien uit 2013. “Was dit tien jaar geleden alweer? Tering”, aldus Eekhoff. “Dat was de ASKÖ Radjugendtour in Oostenrijk.” Voor Van den Berg is het ook lastig om herinneringen op te halen. “Ik weet dat Pascal won met overschot, dat was een mooie ervaring en die hele week was superspeciaal.”

Ook kwam er nog een anekdote voorbij dat Eenkhoorn zijn excuses moest aanbieden omdat hij een rondemiss in de billen kneep, zoals Peter Sagan dat eerder dat jaar deed na de Ronde van Vlaanderen. “Nee, dat kan ik mij niet meer herinneren”, lacht de Nederlands kampioen van 2022.

Bekijk de special vanaf minuut 9.26 in de WielerFlits Update: